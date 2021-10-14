СМИ: По меньшей мере четыре человека стали жертвами нападения в Норвегии

По меньшей мере четыре человека стали жертвами нападения в Норвегиим. Об этом сообщила газета «Верденс ганг» со ссылкой на источники. В полиции, между тем, воздержались от оглашения точного числа жертв, признав лишь, что есть несколько пострадавших и погибших. Инцидент произошел в среду вечером в городе Кунгсберг в людном месте, где много магазинов. Как сообщалось, нападавший использовал лук и стрелы. Подозреваемого задержали недалеко от места стрельбы. Его мотивы пока неизвестны. Правоохранительные органы не исключают версию теракта. При этом, они полагают, что преступник действовал в одиночку.