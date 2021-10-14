Z Архив новостей новости
5 3 6 511
00:01, 14 октября 2021

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев не будет обжаловать меру пресечения

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как «Шанинка», Сергей Зуев не будет обжаловать меру пресечения. Тверской суд отправил его под домашний арест до 7 декабря. Это решение более адекватно, чем заключение под стражу, на чем настаивало следствие, сказала ТАСС его адвокат Татьяна Пухова. По ее словам, при вынесении решения суд руководствовался состоянием здоровья Зуева и тем, что за него поручились 60 человек.

Поддержать ректора пришли накануне к суду несколько десятков человек. В их числе политолог Екатерина Шульман, профессор Шанинки Григорий Юдин, и другие преподаватели и студенты вуза. Бывшая выпускница, политик Юлия Галямина связывает задержание Зуева с намерением властей уничтожить один из немногих по-настоящему свободных вузов страны.

Профессора подозревают в причастности к делу о хищении бюджетных средств, возбужденном против экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Ранее суд арестовал ее и еще несколько человек, в том числе бывшую сотрудницу Шанинки Кристину Крючкову. Никто из фигурантов вину не признает.

Студенты, выпускники, преподаватели и сотрудники вуза опубликовали открытое письмо в защиту Зуева и Крючковой. В нем говорится, что их знают, «как в высшей степени порядочных и заслуживающих доверия людей». Авторы обращения настаивают на честном и беспристрастном разбирательстве. Они также отмечают, что случившееся наносит Шанинке непоправимый урон как одному из ведущих вузов России. Письмо, которое опубликовала «Новая газета», уже подписали свыше 200 человек. Авторы призывают работников сферы образования, науки и культуры, а также журналистов и правозащитников поддержать Шанинку.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Песков: В Кремле считают неуместными призывы к России признать ответственность за катастрофу MH17 Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы»...

5 86 6 5590
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Удосужились, так сказать Британская Daily Express принесла извинения за публикацию фейка о том, что формула вакцины «Спутник V» якобы была украдена у компании AstraZeneca…

5 95 6 6749 13.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Гайки продолжают закручиваться не на те болты Закон настолько суров, что местные правозащитники, видимо, памятуя о том, что некогда Гаага была одной из правочеловеческих столиц, направили в правительство письмо с просьбой пересмотреть очевидно репрессивный акт…

5 78 6 6353 13.10
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

Задача: опознать людей на фото (подозреваемые – сотрудники НКВД, принимавшие участие в массовых убийствах). Мы выделили каждого человека на фото в профиль, возможно, кого-то получится опознать…

5 51 6 5957 13.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Поэтому люстрации, люстрации, люстрации Многие из них переобулись в 90-е и обозвали себя либералами, но не надо обманываться. Это все тот же беспринципный, преступный, подлый, бездарный комсомол…

5 439 6 53584 11.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Новости ЦРУ Какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах…

5 190 6 24154 09.10
Новости

Киев может начать процесс экстрадиции посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской В отношении нее на Украине открыто уголовное дело по подозрению в госизмене, сообщил бывший заместитель генпрокурора страны Гюндуз Мамедов…

5 56 6 7879
Блоги

МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»

5 84 6 12431 08.10
Блоги

Дмитрий Медведев: Пять коротких полемических тезисов «Именно поэтому и появляются ублюдочные документы, типа «закона» о коренных народах Украины. Именно поэтому он показывает себя бОльшим националистом, чем наиболее радикальные из них»...

5 428 6 71180 11.10
Блоги

С двумя нобелевскими лауреатами

5 52 6 9212 08.10
Интервью В круге СВЕТА

Роман Цимбалюк Константин Затулин гости: Роман Цимбалюк, Константин Затулин

Россия–Украина: диалог возможен? К.Затулин: Это мы бомбили Луганск или вы? Луганск — это ваш город. Вы его бомбили или нет?
Р.Цимбалюк: А вы не бомбили?
К.Затулин: Нет, не бомбили.
Р.Цимбалюк: То есть вы просто стреляли по украинским позициям из жилых районов…

5 160 6 28901 12.10
#слушать 49:20 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Российская настоящая журналистика заслужила эту премию Будем гордиться и Андреем Сахаровым, и Михаилом Горбачевым, и Дмитрием Муратовым — Нобелевскими лауреатами премии мира…

5 124 6 23982 08.10
Блоги

Ольга Романова глава правозащитной организации «Русь сидящая»

Нобелевская премия мира — это всегда про политику Если б я была Нобелевским комитетом, я бы дала в этом году премию Навальному. Если б я была Нобелевским комитетом, я бы наградила Муратова давным-давно…

5 87 6 16983 08.10
Блоги

Таня Фельгенгауэр журналист

Нобелевская премия мира как повод для массовой истерики (и зря) Наверное, логичнее было бы присудить премию редакции «Новой», а не только главному редактору. Журналисты газеты из года в год отстаивают справедливость, права человека, рискуют жизнью…

5 179 6 36599 08.10
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Как я реагирую на хейт, связанный с семьей Объяснить, что он мне родной папа, а не пресс-секретарь президента, объяснить, что вообще такое профессия пресс-секретаря, что я не имею отношения к поступкам или словам родителей, и тем более к чужим должностям…

5 155 6 32523 08.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Слушаю это и не верю, что на дворе 2021 Олег Кашин рыдал на клавиатуре, понимая, что не дотянется до женщины в экране ни руками, ни интеллектуально. Он из последних сил пытался привести аргументы и воззвать к здравомыслию…

5 297 6 64405 10.10

Популярное за неделю

Новости

Минздрав: медики фиксируют рост числа заболевших так называемым «молниеносным ковидом» При таком течение заболевания от появления первых симптомов до попадания в реанимацию может пройти всего 2-3 дня…

5 8 6 89788
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мне очень жаль, что эта премия не досталась Навальному. Но я счастлива, что ее получил Муратов. Но с чего вы взяли, что если бы не Муратов, ее дали бы Навальному?..

5 74 6 57050 09.10
#слушать 50:11 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы рады, что Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира?
5 80 6 25409 08.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Третий уровень нищебродства успешно достигнут. Впереди четвёртый и пятый Лично я на небольшой свободный излишек прикупил гречки, риса, растительного масла, консервов, тростникового сахара, чтобы смягчить для своего кошелька очередное падение в пропасть инфляции…

5 111 6 149060 10.10
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Нобелем по морде Нобелем по морде Нобелевскую премию мира дали сопротивлению мракобесию и тупости режима, особо не вдаваясь в подробности фамилии. Просто фиксируя тот факт, что и мир, и цивилизация однозначно на стороне тех, кто доводит до исступления Соловьевых и Скабеевых…

5 96 6 121909 08.10
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9290239
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5051337

Сегодня в эфире