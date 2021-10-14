Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев не будет обжаловать меру пресечения

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как «Шанинка», Сергей Зуев не будет обжаловать меру пресечения. Тверской суд отправил его под домашний арест до 7 декабря. Это решение более адекватно, чем заключение под стражу, на чем настаивало следствие, сказала ТАСС его адвокат Татьяна Пухова. По ее словам, при вынесении решения суд руководствовался состоянием здоровья Зуева и тем, что за него поручились 60 человек.

Поддержать ректора пришли накануне к суду несколько десятков человек. В их числе политолог Екатерина Шульман, профессор Шанинки Григорий Юдин, и другие преподаватели и студенты вуза. Бывшая выпускница, политик Юлия Галямина связывает задержание Зуева с намерением властей уничтожить один из немногих по-настоящему свободных вузов страны.

Профессора подозревают в причастности к делу о хищении бюджетных средств, возбужденном против экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Ранее суд арестовал ее и еще несколько человек, в том числе бывшую сотрудницу Шанинки Кристину Крючкову. Никто из фигурантов вину не признает.

Студенты, выпускники, преподаватели и сотрудники вуза опубликовали открытое письмо в защиту Зуева и Крючковой. В нем говорится, что их знают, «как в высшей степени порядочных и заслуживающих доверия людей». Авторы обращения настаивают на честном и беспристрастном разбирательстве. Они также отмечают, что случившееся наносит Шанинке непоправимый урон как одному из ведущих вузов России. Письмо, которое опубликовала «Новая газета», уже подписали свыше 200 человек. Авторы призывают работников сферы образования, науки и культуры, а также журналистов и правозащитников поддержать Шанинку.