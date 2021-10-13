Facebook временно заблокировал пост популяризатора космонавтики о том, что «Роскосмос» расписал «Союз» под хохлому

Facebook временно заблокировал пост российского популяризатора космонавтики Виталия Егорова о том, что «Роскосмос» расписал ракету «Союз» под хохлому. Егоров опубликовал скриншот уведомления от соцсети, где сказано, что его публикация нарушает нормы о враждебных высказываниях и оскорблениях. Позднее Егоров сообщил, что Facebook «узнал, что такое хохлома, вернул пост и извинился».

Новость о том, что «Роскосмос» расписал ракету под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода появилась накануне на сайте госкорпорации.