В Черном море терпит бедствие судно Военно-морских сил Украины

Аварийная ситуация возникла в районе острова Змеиный в результате резкого ухудшения погодных условий, сообщила в «Фейсбуке» пресс-служба ВМС. Судно получило повреждение. Принято решение о постановке его на якорь. По информации военных, налажено взаимодействие с предприятием «Морская поисково-спасательная служба» Министерства инфраструктуры Украины, Государственной погранслужбой и службой по чрезвычайным ситуациям. К операции привлечены восемь кораблей и катеров, а также четыре воздушных судна. Отмечается, что ситуацию удалось стабилизировать, угрозы для личного состава и вероятности потери судна нет.