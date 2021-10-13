В Черном море терпит бедствие судно Военно-морских сил Украины

Аварийная ситуация возникла в районе острова Змеиный в результате резкого ухудшения погодных условий, сообщила в «Фейсбуке» пресс-служба ВМС. Судно получило повреждение. Принято решение о постановке его на якорь. По информации военных, налажено взаимодействие с предприятием «Морская поисково-спасательная служба» Министерства инфраструктуры Украины, Государственной погранслужбой и службой по чрезвычайным ситуациям. К операции привлечены восемь кораблей и катеров, а также четыре воздушных судна. Отмечается, что ситуацию удалось стабилизировать, угрозы для личного состава и вероятности потери судна нет.
2021-10-13T23:03:52+03:00
2021-10-13T23:03:52+03:00
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23:03, 13 октября 2021
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