Ректор Шаинки Сергей Зуев не будет обжаловать меру пресечения

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как «Шанинка» Сергей Зуев не будет обжаловать меру пресечения. Тверской суд отправил его сегодня под домашний арест до 7 декабря. Это решение более адекватно, чем заключение под стражу, на чем настаивало следствие, сказала ТАСС его адвокат Татьяна Пухова. По ее словам, при вынесении решения суд руководствовался состоянием здоровья Зуева и тем, что за него поручились 60 человек. Профессора подозревают в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования. Вину он не признает.

Сергея Зуева задержали в рамках дела о мошенничестве экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Он стал единственным подозреваемым по этому делу, кого не заключили под стражу.

Политолог Александр Кынев считает, что называть дело ректора «Шанинки» «делом Раковой» неправильно, потому что изначальной целью был сам Зуев. Кынев назвал происходящее балаганом. Он также добавил, что у «Шанинки» уже отзывали лицензию, но затем вернули.

Студенты, выпускники, преподаватели и сотрудники Шанинки опубликовали открытое письмо в защиту ректора Сергея Зуева и бывшего исполнительного директора вуза Кристины Крючковой, которая ранее была арестована по этому делу. В нем говорится, что Зуева и Крючкову все знают, «как в высшей степени порядочных и заслуживающих доверия людей». Стремительное задержание ректора прямо в больнице выглядит избыточным и демонстративно жестоким. Авторы обращения настаивают на честном и беспристрастном разбирательстве. Они также отмечают, что случившееся наносит Шанинке непоправимый урон как одному из ведущих вузов России. Письмо, которое опубликовала «Новая газета», уже подписали свыше 200 человек. Авторы призывают работников сферы образования, науки и культуры, а также журналистов и правозащитников поддержать Шанинку.