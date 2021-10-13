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22:33, 13 октября 2021

Россия уведомила ЕС о намерении подать заявку на присоединение к европейской системе COVID-сертификатов

Россия уведомила Евросоюз о намерении в скором времени подать заявку на присоединение к европейской системе COVID-сертификатов.
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире телеканала «Дождь» отметил, что непризнание вакцин – это политическое решение, но тем не менее российский «Спутник» Европа рано или поздно признает. Викулов добавил, что процесс бы ускорился, если бы произошло взаимное признание и регистрация зарубежных вакцин.
Напомним, российские власти считают телеканал «Дождь» иностранным агентом.


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