Россия уведомила ЕС о намерении подать заявку на присоединение к европейской системе COVID-сертификатов

Россия уведомила Евросоюз о намерении в скором времени подать заявку на присоединение к европейской системе COVID-сертификатов.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире телеканала «Дождь» отметил, что непризнание вакцин – это политическое решение, но тем не менее российский «Спутник» Европа рано или поздно признает. Викулов добавил, что процесс бы ускорился, если бы произошло взаимное признание и регистрация зарубежных вакцин.

Напомним, российские власти считают телеканал «Дождь» иностранным агентом.