Ректор «Шанинки» Сергей Зуев перенес в этом году две операции, в том числе в августе на сердце. Он имеет медицинские противопоказания к участию в следственных действиях, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Севрук. По его словам, Зуев находился в больнице накануне ареста и имел медицинские основания для того, чтобы не содержаться в СИЗО.

Сегодня Тверской суд Москвы не стал заключать под стражу профессора, на чем настаивало следствие. Он отправлен под домашний арест до 7 декабря по делу о хищении свыше 20 миллионов рублей у Фонда новых форм развития образования. Вину он не признает.

