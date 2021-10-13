Несколько человек погибли и пострадали в результате нападения в городе Конгсберг в Норвегии. Злоумышленник стрелял из лука. Он задержан, сообщает газета VG со ссылкой на полицию. Там полагают, что подозреваемый действовал в одиночку. Других подробностей пока нет.