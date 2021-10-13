Несколько человек погибли и пострадали в результате нападения в городе Конгсберг в Норвегии. Злоумышленник стрелял из лука. Он задержан, сообщает газета VG со ссылкой на полицию. Там полагают, что подозреваемый действовал в одиночку. Других подробностей пока нет.
2021-10-13T22:33:31+03:00
2021-10-13T22:33:31+03:00
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22:33, 13 октября 2021
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