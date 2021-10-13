Бывших сотрудников ФСИН перестанут включать в составы общественных наблюдательных комиссий. Это предложили сделать правозащитники после недавнего скандала, связанного с пытками заключённых в ряде российских регионов.

Бывшие тюремщики оправдывают жестокость. Они, в том числе, считают эффективными методами лишение заключённого или арестанта еды и воды, рассказала зампред ОНК Москвы Ева Меркачёва. По её словам, Минюст согласился с предложением правозащитников не включать в состав наблюдательной комиссии бывших сотрудников ФСИН. Меркачёва уверена: для того чтобы не допустить повторения ситуации с пытками заключённых, видео с которыми недавно опубликовал правозащитный проект Gulagu.net, в ОНК нужно набирать людей не связанных с тюремной системой. Впрочем, то, что туда не возьмут бывших сотрудников службы исполнения наказаний Минюст пока официально не подтвердил. В ведомстве только обещали составить совместный план работы. Ранее многих людей шокировало видео с пытками и издевательствами над заключёнными в Саратовской области. Возбудили семь уголовных, уволили начальника тюремной больницы, где проходили истязания и ряд сотрудников регионального управления ФСИН. Его глава подал в отставку. О пытках сообщалось и в ряде других регионов.

Сегодня же основатель проекта Gulagu.net в эфире «Эха» пообещал скоро обнародовать новые видеозаписи о пытках в российских колониях. Ранее 40 гигабайт видео предоставил программист, который отбывал наказание в Саратовской области и получил доступ к записям.