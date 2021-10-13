Instagram начал блокировать посты бывшей петербургской учительницы, которую вынудили уволиться из школы

Социальная сеть Instagram начала блокировать посты бывшей петербургской учительницы, которую вынудили уволиться из школы. Некоторым родителям не нравилось, что девушка вела блог о секс-просвете.

Пользователи Instagram массово отправляют жалобы на аккаунт бывшей петербургской учительницы Ольги Щеголевой. Среди заблокированных кадров оказалось даже фотография веточки растения. Отметим, что в своём инстаграм-аккаунте бывшая петербургская учительница не публиковала обнажённые фотографии, а объясняла как говорить с детьми о сексе. Атака на аккаунт бывшей учительницы началась после того, как СМИ рассказали, по какой причине она ушла с работы. Напомним, что Щеголеву вынудили уволиться из школы при Консерватории имени Римского-Корсакова, когда некоторые родители учеников узнали, что она ведёт блог о секс-просвещении. Они проигнорировали тот факт, что для читателей были установлены жёсткие возрастные рамки. После первой жалобы администрация школы попросила педагога переписать несколько постов, а после второй — вовсе удалить канал. На стороне Щёголевой выступили некоторые родители и многие ученики.

Пресс-служба Консерватории имени Римского-Корсакова сообщили, что учительница ушла «по собственному желанию».