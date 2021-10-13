Несколько человек погибли и пострадали в результате нападения в Норвегии

Несколько человек погибли и пострадали в результате нападения в городе Конгсберг в Норвегии, подозреваемый задержан, сообщает газета VG со ссылкой на полицию. «Есть несколько раненых, а также несколько погибших в результате этих событий», — сообщил глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас. Подозреваемый взят под стражу, полиция пока не сообщает информацию о нем. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку.