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22:04, 13 октября 2021

Ректора Шанинки Сергея Зуева отправили под домашний арест до 7 декабря

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, известного как «Шанинка», Сергея Зуева отправили под домашний арест до 7 декабря. Такое решение принял сегодня Тверской суд Москвы. Следствие настаивало на заключении его под стражу. Как сказал адвокат Сергей Севрук, одним из оснований для решения суда стало состояние здоровья обвиняемого. Решение об обжаловании меры пресечения пока не принято, сказал Севрук.

Заседание продолжалось около 6 часов. Оно проходило в отсутствие прессы и слушателей из-за карантинных ограничений. После выхода из суда Зуев отказался от комментариев.

Поддержать ректора пришли сегодня к суду несколько десятков человек. В их числе политолог Екатерина Шульман, профессор Шанинки Григорий Юдин, и еще около полусотни преподавателей и студентов вуза. Они встретили Зуева словами: «Свобода!». Бывшая выпускница Шанинки, политик Юлия Галямина, которая также пришла поддержать ректора, связывает его задержание с намерением властей уничтожить один из немногих по-настоящему свободных вузов страны.

Профессора подозревают в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования. Вину он не признает. Зуева задержали в рамках дела о мошенничестве экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Он стал единственным подозреваемым по этому делу, кого не заключили под стражу.

Политолог Александр Кынев считает, что называть дело ректора «Шанинки» «делом Раковой» неправильно, потому что изначальной целью был сам Зуев. Кынев назвал происходящее балаганом. Он также добавил, что у «Шанинки» уже отзывали лицензию, но затем вернули.



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