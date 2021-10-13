Элтон Джон стал первым музыкантом, чьи композиции входили в топ-10 британских музыкальных чартов на протяжении 60 лет

Элтон Джон стал первым музыкантом, чьи композиции входили в топ-10 британских музыкальных чартов на протяжении шести десятилетий. Об этом сообщила компания Official Charts company. Установить рекорд 74-летнему британскому композитору и исполнителю помогла композиция Cold Heart, записанная совместно с британской певицей косовского происхождения Дуа Липой. Выпущенный 13 августа сингл сейчас занимает вторую строчку в хит-параде и имеет все шансы его возглавить.

Всего же композиции Элтона Джона 33 раза попадали в топ-10 хит-парадов на его родине.