В мессенджере WhatsApp появится новая функция

Как сообщает ресурс WABetaInfo, нововведение коснется пользователей устройств на Android и позволит им управлять резервной копией приложения. В мессенджере можно будет самостоятельно выбрать, какие типы файлов (фотографии, аудио, видео, документы и прочее) будут храниться в резервной копии. Благодаря нововведению в WhatsApp также можно будет узнать, сколько места на устройстве занимает каждый из разделов.