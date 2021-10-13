В мессенджере WhatsApp появится новая функция

Как сообщает ресурс WABetaInfo, нововведение коснется пользователей устройств на Android и позволит им управлять резервной копией приложения. В мессенджере можно будет самостоятельно выбрать, какие типы файлов (фотографии, аудио, видео, документы и прочее) будут храниться в резервной копии. Благодаря нововведению в WhatsApp также можно будет узнать, сколько места на устройстве занимает каждый из разделов.
2021-10-13T21:34:27+03:00
2021-10-13T21:34:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:34, 13 октября 2021
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