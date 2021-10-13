Суд отправил под домашний арест ректора «Шанинки» Сергея Зуева до 7 декабря

Тверской суд Москвы не стал заключать под стражу ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, известного как «Шанинка», Сергея Зуева. Его отправили под домашний арест до 7 декабря. На заключении под стражу настаивало следствие. Профессора подозревают в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования. Вину он не признает.
2021-10-13T21:31:00+03:00
2021-10-13T21:31:57+03:00
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21:31, 13 октября 2021
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