Власти Калининградской области по просьбе граждан приостановили снос дюн на побережье в городе Зеленоградске

Работы велись с конца сентября в связи с передвижением песка вглубь территории, по которой проходит маршрут областной велодорожки. Однако от этих планов отказались после того, как местные активисты опубликовали результаты петиции за сохранение природного ландшафта — за восемь дней ее подписало почти 40 тысяч человек, пишет региональная газета «Волна».

Грантовый контракт на реализацию проекта «Трансграничные веломаршруты для продвижения и устойчивого использования культурного наследия» пыл подписан областной администрацией еще в 2019 году. Планировалось построить участок, который соединит Балтийскую косу с Куршской. В августе готовность велодорожки составила около 60%, а бюджет на ее строительство вырос до 443 миллионов рублей. В обращении к властям местные жители предложили вместо разрушения дюн построить ограждения в виде глухой стены, которая позволит сохранить природу и защитить велодорожку. Еще одна идея — отодвинуть дорожку вглубь города, как это сделали власти в литовской Паланге.