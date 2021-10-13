Молдавские власти объявили режим тревоги в области энергетики из-за ситуации на рынке газа

Такое решение на фоне роста цен принял вице-премьер-министр и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну, передает РИА «Новости». По словам чиновника, введение такого режима необходимо для безопасности страны. Ранее Спыну заявил, что Молдавия намерена найти замену российскому газу. Страна рассматривает альтернативные варианты поставок, в том числе из Румынии, Евросоюза или с Украины. Одновременно Молдавия хочет заключить долгосрочный контракт с Газпромом на льготных условиях.

В этом году цены на газ в Европе достигли исторических максимумов. Причины связывают с сокращением поставок из России и Норвегии, также повлияло увеличение объемов энергопотребления из-за восстановления экономики после пандемии.