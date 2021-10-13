Неизвестный устроил стрельбу в кампусе Университета Страны Басков в испанском городе Лехона. Об этом сообщила газета El País. По ее информации, мужчина стрелял в фасад здания факультета естественных наук. Он задержан. Никто не пострадал.
2021-10-13T21:04:21+03:00
2021-10-13T21:04:21+03:00
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21:04, 13 октября 2021
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