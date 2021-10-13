Россия вышла на третье место в мире по добыче криптовалюты Bitcoin, увеличив долю в глобальном майнинге до 11%. Об этом говорится в исследовании специалистов из Кембриджского университета. В сентябре 2019 года у России была доля около 6% в мировом майнинговом секторе, в ноябре прошлого года она выросла почти до 7%.

Первое место в мире занимает США с долей 35%. Следом идет Казахстан, на который приходится 18% мирового майнинга. Ранее лидером был Китай, но после введения ограничений на работу с криптовалютой в стране, его доля в глобальной добыче биткойна стала снижаться.