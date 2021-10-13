ВОЗ фиксирует снижение еженедельно регистрируемых случаев смерти от коронавируса в мире

Сейчас этот показатель находится на самом низком уровне почти за год. Об этом сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Тем не менее это число «все еще неприемлемо высоко — почти 50 тысяч случаев за неделю, а реальное число, несомненно, еще выше», констатировал глава ВОЗ.

Он также заметил, что «смертность снижается во всех регионах за исключением Европы, где несколько стран сталкиваются с новыми волнами заболевания». Гебрейесус подчеркнул, что смертность является наиболее высокой в государствах и среди групп населения,

которые «имеют наименьший доступ к вакцинам от COVID-19».