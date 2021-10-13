Сотрудников ФСИН не включат в новые составы общественных наблюдательных комиссий во избежание конфликта интересов

Сотрудников ФСИН не будут включать в новые составы общественных наблюдательных комиссий во избежание конфликта интересов. Такую возможность обсудили сегодня правозащитники с главой Минюста на встрече по вопросам работы уголовно-исполнительной системы. Об этом рассказала «Новой газете» рассказал зампред ОНК Москвы Ева Меркачева. По ее словам, у многих из тех, кто сейчас в составе комиссий, заканчивается срок. По словам Меркачевой, у людей «в системе» происходит профессиональная деградация, они оправдывают жестокость, потому что были «по другую сторону баррикад».