Сотрудников ФСИН не включат в новые составы общественных наблюдательных комиссий во избежание конфликта интересов

Сотрудников ФСИН не будут включать в новые составы общественных наблюдательных комиссий во избежание конфликта интересов. Такую возможность обсудили сегодня правозащитники с главой Минюста на встрече по вопросам работы уголовно-исполнительной системы. Об этом рассказала «Новой газете» рассказал зампред ОНК Москвы Ева Меркачева. По ее словам, у многих из тех, кто сейчас в составе комиссий, заканчивается срок. По словам Меркачевой, у людей «в системе» происходит профессиональная деградация, они оправдывают жестокость, потому что были «по другую сторону баррикад».
2021-10-13T20:32:52+03:00
2021-10-13T20:32:52+03:00
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20:32, 13 октября 2021
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