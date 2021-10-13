Папа Римский Иоанн Павел I будет причислен к лику блаженных

Папа Римский Иоанн Павел I, скончавшийся при загадочных обстоятельствах в 1978 году спустя 33 дня после избрания на папский престол, будет причислен к лику блаженных. Соответствующее сообщение распространила служба печати Святого престола. Ватикан еще в 2017 году заявил о старте процесса канонизации Иоанна Павла I, который начинается с беатификации.

Кардинал Альбино Лучани до избрания Папой был патриархом Венеции. Его скоропостижная смерть в возрасте 65 лет породила немало теорий заговора. Звучали предположения, что он был убит, однако в Ватикане всегда это отрицали.