В Киеве заочно арестовали сына бывшего президента Украины Януковича Александра по делу о резиденции «Межигорье»

В Киеве заочно арестовали сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра по делу о резиденции «Межигорье». Заседание пришло без подозреваемого. В случае его задержания «не позднее, чем через 48 часов», суд должен будет рассмотреть «вопрос о применении избранной меры пресечения либо о ее изменении», указали в суде.

Сын Якуновича обвиняется в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и в легализации имущества, полученного преступным путем. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.