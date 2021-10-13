Москва и Вашингтон продолжат консультации по ситуации в Донбассе

Об этом сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Он назвал диалог «обстоятельным и конструктивным». По его словам, стороны подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения. Нуланд, со своей стороны, также назвала переговоры продуктивными.

Высокопоставленный американский дипломат находится в Москве с трехдневным визитом. Сегодня она также провела встречу с помощником президента по международным делам Юрием Ушаковым, а накануне с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.