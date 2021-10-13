Владимир Путин заверил, что Дмитрия Муратова не внесут в список иностранных агентов без серьезных оснований

Президент Владимир Путин заверил, что нобелевского лауреата главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова не внесут в список «иностранных агентов» без серьезных оснований. Путин в очередной раз подчеркнул, что в США закон об иноагентах был принят ещё в 1930-х и используется до сих пор. Он отметил, что в обеих странах это делается с целью защиты внутриполитических процессов от влияния извне.