Россия призывает страны ООН не использовать космические объекты для поражения целей на Земле, в воздухе и космосе

Россия призывает страны ООН не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе. Москва предлагает государствам взять на себя такие обязательства в любой удобной для них форме, говорится в заявлении замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Константина Воронцова, которое цитирует РИА «Новости». По его словам, Москва также призывает обязаться не оказывать содействие и не побуждать другие государства и организации к участию в такой деятельности.

