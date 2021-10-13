Студентка Высшей школы экономики Мария Платонова останется под домашним арестом до 14 ноября. Такое решение принял сегодня Московский городской суд после рассмотрения жалобы защиты на избрание меры пресечения. Платонова проходит обвиняемой по делу о массовых беспорядках, к разжиганию которых якобы призывал телеграм-канал «Что делать». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
2021-10-13T19:32:58+03:00
2021-10-13T19:32:58+03:00
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19:32, 13 октября 2021
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