19-летний чемпион Краснодарского края по пауэрлифтингу Алексей Динисенко рассказал об избиении в отделе полиции. От него требовали признаться в краже, сообщает «Комитет против пыток». По словам Динисенко, 4 октября его забрали из дома трое оперативников и отвезли в отдел по Тбилисскому району. Там его били все по очереди. После полуночи молодого человека отпустили из отдела. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей спины. Он до сих пор находится в больнице.
2021-10-13T19:31:23+03:00
2021-10-13T19:31:23+03:00
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19:31, 13 октября 2021
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