19-летний чемпион Краснодарского края по пауэрлифтингу Алексей Динисенко рассказал об избиении в отделе полиции. От него требовали признаться в краже, сообщает «Комитет против пыток». По словам Динисенко, 4 октября его забрали из дома трое оперативников и отвезли в отдел по Тбилисскому району. Там его били все по очереди. После полуночи молодого человека отпустили из отдела. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей спины. Он до сих пор находится в больнице.