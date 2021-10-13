90-летний актер Уильм Шетнер стал самым возрастным человеком, побывавшим в космосе

Он совершил суборбитальный полет по проекту миллиардера Джефа Безоса.

Корабль отправился в полет с космодрома в Восточном Техасе. Экипаж корабля Нью Шеппард-18 состоит из четырех человек. Помимо самого Шетнера, это сооснователь Planet Labs, бывший инженер NASA Крис Боушайзер, вице-президент компании Blue Origin Одри Пауэр и бизнесмен Глен де Ври. Через 8,5 минут раскрылись все три парашюта, которые замедлили спуск капсулы. Спустя две минуты корабль приземлился в пустыне восточного Техаса. Вскоре на машинах подъехали спасатели. За десять минут полета астронавты достигли границы Кармана, которая, как считают ученые, отделяет стратосферу от космоса и поднялся даже выше, чем предполагалось – на 108 километров над Землей. Люди на борту пережили 4 минуты невесомости. 90-летняя звезда сериала Star Trek выбрался из капсулы не без доли изящества.

Первый суборбитальный полет корабля Нью Шеппард состоялся в июле этого года и прошел успешно. Среди четырех членов экипажа был сам владелец Blue Origin Джеф Безос.