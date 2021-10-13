Президент Сербии объявил, что Белграду придётся защищать своих граждан, если полиция продолжит стрелять в людей

Президент Сербии на фоне обострения ситуации в Косово объявил, что Белграду придётся защищать своих граждан, если полиция продолжит стрелять в людей. Александр Вучич призвал ЕС и НАТО вмешаться в происходящее. Россия тем временем перебросила в Сербию батарею комплексов ПВО.

Сербский лидер призвал косовских албанцев не пытаться достигать насилием своих целей. Если это продолжится, Белград вмешается в ситуацию в частично признанной стране, на севере которой живут сербы, предупредил Александар Вучич. Он утверждает, что власти не только защитят своих детей в Косово и Метохии, но победят в борьбе, приводит слова президента агентство ТАСС. Так Вучич отреагировал на серию сегодняшних инцидентов на севере Косово. В городе Косовска-Митровица, населённом в основном сербами, полицейские провели спецоперацию. Они нагрянули в местные аптеки и торговые точки и потребовали документы на товары. Сотни сербов в ответ перекрыли несколько улиц, в том числе грузовиками. Косовская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе столкновений более десяти человек попали в реанимацию, сообщает агентство РИА «Новости». В другом городе Звечан косовары открыли огонь по протестующим сербам. На фоне обострения ситуации Россия направила в Сербию на боевые учения зенитный ракетный комплекс С-400 и батарею комплексов ПВО «Панцирь». Манёвры под названием «Славянский щит» начнутся завтра.

Власти Косово утверждают, что местная полиция проводила рейд по выявлению преступников и к этому моменту спецоперация завершена. Граждан Косовска-Митровицы призвали не становиться жертвами пропаганды сербских СМИ.