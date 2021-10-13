Киев может начать процесс экстрадиции посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской

В отношении нее на Украине открыто уголовное дело по подозрению в госизмене, сообщил бывший заместитель генпрокурора страны Гюндуз Мамедов. Министерство иностранных дел Украины заявило, что Поклонской не удастся скрыться от украинского правосудия «даже в Африке». В ведомстве отметили, что она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Представитель ведомства Олег Николенко сказал агентству РБК-Украина, что МИД «уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя это заявление, написала в своем телеграм-канале, что киевским властям сначала нужно начать применять украинское правосудие на территории своей страны, а потом уже «браться за Африку».

Напомним, Украина открыла производство против экс-прокурора Крыма в 2014 году после присоединения полуострова к России. Сегодня президент Владимир Путин назначил бывшего депутата послом в Республике Кабо-Верде.