Президент Владимир Путин считает, что демократия в России жива. Оппозиция, по его словам, критикует власть «так жестко, как, может быть, в других странах не делают». Алексей Навальный, о котором упомянули журналисты, как сказал глава государства, находится в тюрьме не за свои слова.

Путин также сказал, что Россия исчерпала свой лимит на революции, отметив, что политическая система должна развиваться стабильно и спокойно, «без выбросов негативных эмоций».