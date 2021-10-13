Многоразовый американский корабль New Shepard с 90-летним актером Ульямом Шетнером на борту совершил успешную посадку

Многоразовый американский корабль New Shepard с 90-летним канадским актером Ульямом Шетнером на борту совершил успешную посадку. Об этом сообщила компания-разработчик Blue Origin. Запуск состоялся примерно 50 минут назад со стартовой площадки Corn Ranch на западе штата Техас. Полет продлился примерно 11 минут. Капсула с космическими туристами пробыла на высшей точке полета около трех минут. Всего в составе экипажа было четверо туристов, в том числе актер Шетнер, известный благодаря роли капитана Джеймса Кирка в сериале и фильмах Star Trek. Он стал старейшим человеком когда-либо побывавших в космосе.
2021-10-13T18:33:32+03:00
2021-10-13T18:33:32+03:00
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18:33, 13 октября 2021
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