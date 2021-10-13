Еврокомиссия предлагает властям стран ЕС частично покрывать возросшие счета за энергию

Еврокомиссия предлагает властям стран Евросоюза частично покрывать возросшие счета за энергию, разрешать отсрочки оплаты, снижать налоги уязвимым слоям населения, а также помогать компаниям. Как говорится в релизе ЕК, страны Евросоюза, должны отдавать приоритет точечным мерам, которые могут быстро смягчить удар от взлета цен на энергоносители для малоимущих жителей и малого бизнеса.