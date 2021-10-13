Суд Краснодара оставил под стражей политика Андрея Пивоварова до 29 ноября. Решение вынес судья Александр Кутченко, несмотря на десятки поручительств, которые в том числе подписали муниципальные депутаты из Москвы и Петербурга, а также журналисты и общественные деятели. Об этом сообщает корреспондент «Эха» из зала суда. Пивоварова обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией. В качестве доказательств использованы его публикации в социальных сетях. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.