Суд Краснодара оставил под стражей политика Андрея Пивоварова до 29 ноября. Решение вынес судья Александр Кутченко, несмотря на десятки поручительств, которые в том числе подписали муниципальные депутаты из Москвы и Петербурга, а также журналисты и общественные деятели. Об этом сообщает корреспондент «Эха» из зала суда. Пивоварова обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией. В качестве доказательств использованы его публикации в социальных сетях. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.
2021-10-13T18:31:24+03:00
2021-10-13T18:31:24+03:00
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18:31, 13 октября 2021
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