Александру Ширвиндту предложено стать президентом Театра сатиры

Об этом было объявлено на встрече труппы с новым художественным руководителем Сергеем Газаровым.

Александр Ширвиндт на предложение ответил уклончиво и однозначного ответа не дал, несмотря на то, что коллектив принял решение единогласно. Артист отметил, что в этом жесте есть некий эксклюзив. По его словам, худрука обычно либо выгоняют, и он остается в изгнании, либо, как выразился Ширвиндт, выносят вперед ногами. Идею с должностью президента он назвал безумной и мистической, но, безусловно интересной.

В конце сентября Ширвиндт оставил пост художественного руководителя московского театра Сатиры. Он объяснил свое решение возрастом, сказав, что 87 лет обнулить невозможно. Ширвиндт руководил коллективом почти четверть века. Сегодня его пост занял режиссер Сергей Газаров, который является также худруком театра Армена Джигарханяна. Артист пообещал в свою очередь помогать новому руководителю и пожелал ему идти своим путем и не подвергать творчество репрессиям.

В департаменте культуры Москвы сказали, что поддержат создание новой должности в театре.