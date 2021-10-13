Мэрия Москвы отрицает, что фотографии пользователей сайта mos.ru будут передаваться полиции. При этом в департаменте информационных технологий подтвердили, что снимки, которые загружаются через портал, хранятся в системе Единого центра хранения данных. О том, что власти столицы будут передавать фотографии силовикам, написала газета «Коммерсантъ». По ее данным, правительство Москвы планирует доработать сайт таким образом, чтобы все загружаемые снимки передавались в систему распознавания лиц. Юрист Кирилл Никитин сказал в эфире телеканала РБК, что спрашивать разрешения у пользователей о передаче фотографий необязательно.

Руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк сказал Эху, что передача полиции фотографий нарушает права москвичей.

Кстати, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление газеты «Коммерсантъ», сказал, что все данные, которые содержатся на сайте госуслуг, и так доступны по закону для силовых структур.