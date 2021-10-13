В 10 московских школах с завтрашнего дня начнут проводить экспресс-тестирование на коронавирус

В десяти московских школах с завтрашнего дня начнут проводить экспресс-тестирование на коронавирус. В мэрии считают, что выяснение, есть ли ковид у школьников, поможет избежать перевода школ на дистанционный формат обучения. Учащиеся и воспитанники дошкольных групп будут сдавать тест раз в две недели. Согласие родителей не потребуется. Ученики, которые по каким-либо причинам не захотят делать экспресс-тест в школе, должны будут предъявить ПЦР-тест из поликлиники или частной клиники.

При взятии тестов должны соблюдаться права ребенка, считает представитель межрегионального родительского движения Герман Авдюшин. По мнению заслуженного учителя России Евгения Ямбурга, введение тестирования школьников-необходимая мера. Он уверен, что такая мера позволит снизить заболеваемость среди учащихся.