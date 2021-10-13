В Россию, по данным экологов, вскоре привезут свыше тысячи тонн урановых отходов из Франции

Это выяснилось в ходе расследования, которое провели эксперты Greenpeace. Они утверждают, что французская компания Orano заключила контракт с Росатомом. Ее представители подтвердили факт заключения сделки. Официально ввоз ядерных отходов из-за рубежа в Россию был прекращен десять лет назад. Росатом действительно заключил с французской компанией Orano контракт, в рамках которого в Россию будет поставляться регенерированный уран. Пресс-служба корпорации сегодня сообщила, что он необходим для российских атомных электростанций. Использование такого урана позволит сэкономить столько природного сырья, сколько пришлось бы добывать на руднике в течение нескольких лет.

Руководитель проектов энергетического отдела российского отделения Greenpeace Виктория Глущенко объяснила «Эху», что урановые отходы опасны тем, что не всё из них удастся переработать. Глущенко добавила, что это может привести к плачевным последствиям. «Не все переработается. Мы покупаем какой-то объем этого, так называемого, сырья, на фабрике в Северске происходит обогащение урана, в результате которого получается свежее ядерное топливо, которое мы либо отправляем обратно на экспорт, либо используем на своих российских ядерных реакторах. В результате этого процесса образуется огромное количество отхода, который по измерению радиационной активности может быть классифицирован как радиоактивные отходы. Все это будет размещаться и захораниваться на российской территории», — сказала она.

Глущенко отметила, что соединение, которое предполагается для ввоза и переработки в России, становится токсичным при взаимодействии с атмосферой. «Там не чистый уран, а соединение, которое называется гексафторид урана. В результате взаимодействия этого соединения с влагой атмосферы образуется плавиковая кислота, которая является очень токсичной. Это летучее соединение, которое может привести к плачевным последствия. Этим и опасна эта операция по ввозу и переработке урановых хвостов у нас в стране», — заключила Виктория Глущенко.