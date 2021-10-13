В Черногории назвали россиян, которые получили «золотые паспорта»

Среди тех, кому одобрили заявку на получение паспорта за последние два года, значатся полные тезки сразу нескольких руководителей крупных российских компаний. В их числе член совета директоров Трубной Металлургической компании Александр Ширяев и генеральный директор интернет-сервиса «Авито» Владимир Правдивый. Кроме них в списке есть полные тезки бывшего главы Ростуризма Олега Сафонова, экс-руководителя коммерческого банка «Лада-Кредит» Сергея Балаганского и партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова. Помимо фамилий, имен и отчеств совпадают и места рождения получателей «золотых паспортов». Всего власти Черногории рассказали о свыше 160 человек, которым выдали гражданство за инвестиции.

Программу запустили в ноябре 2019 года. К концу прошлого года уже десятки россиян претендовали на получение паспорта. Для этого иностранные граждане должны инвестировать в недвижимость страны от 250 до 450 тысяч евро, а также сделать благотворительный взнос в 100 тысяч.

Власти намерены выдать две тысячи «золотых паспортов», после чего программу закроют.