Тверской суд Москвы решает вопрос о мере пресечения ректору Шанинки Сергею Зуеву

Тверской суд Москвы в эти минуты решает вопрос о мере пресечения ректору Высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву. Его подозревают в хищении крупной денежной суммы. Зуев это не признаёт.

Поддержать Сергея Зуева к Тверскому суду пришли десятки людей. Родственники, близкие друзья, коллеги ректора, студенты, которые учатся в Высшей школе социальных и экономических наук, которую он возглавляет. Или Шанинки – одного из главных гуманитарных вузов страны. У суда обсуждали ситуацию, в которой оказался ректор, с прессой родственники и коллеги не общались, только на вопрос по поводу большой стопки бумаг ответили: это поручительства. О намерении лично поручиться за Зуева в суде перед заседанием прессе рассказал профессор Высшей школы экономики Александр Архангельский. Группа студентов Шанинки, которая тоже пришла к суду, говорила, что доводам следствия не верит. Коллеги Зуева признавались, что, по их мнению, задержание ректора попытка сломать Шанинку как один из немногих по-настоящему свободный вуз России. О том же говорила и политик Юлия Галямина, бывшая выпускница вуза.

Коллеги Зуева и многочисленные журналисты остались на улице, из-за коронавирусных ограничений в суд не пускали. На заседании следователь попросил арестовать ректора Шанинки на два месяца. Его адвокаты настаивали на более мягкой мере. Зуев, который после задержания и многочасового допроса провёл двое суток в изоляторе на Петровке, несмотря на гипертонический криз, он был до этого в больнице, ещё раз сказал, что он не похищал денег. По версии следствия, он украл средства у фонда, который возглавляла бывший замминистра просвещения Марина Ракова. Она, как считают следователи, лоббировала на своё посту выделение денег фонду из бюджета. Ракова – в прошлом также вице-президент Сбербанка и ещё несколько фигурантов дела о хищении 50 миллионов рублей в рамках реализации федерального проект Учитель будущего» уже арестованы. По данным интернет-издания «Медуза», в основу уголовного дела Зуева и Раковой легла экспертиза, выполненная Российской академией образования. Ей руководит Ольга Васильева, в прошлом министр просвещения, то есть бывшая начальница Раковой. У них, как утверждает источник «Медузы», признанной российскими властями иноагентом, был острый конфликт. Его причины не уточняются.

Шанинка после задержания ректора продолжает работу в обычном режиме.