Россия исчерпала свой лимит на революции, считает президент Владимир Путин. По его словам, все должно развиваться стабильно и спокойно без выбросов негативных эмоций. Что касается политика Алексея Навального, то он, как утверждает Путин, находится в колонии не за политическую деятельность, а за уголовное преступление. Также президент предупредил, что Нобелевская премия мира не спасет главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в случае, если он нарушит российский закон. Сейчас, сказал Путин, оснований для признания журналиста иностранным агентом нет.

Редакционный директор журнала Forbes Николай Усков сказал в эфире «Эха», что Нобелевская премия действительно не может являться защитой от статуса иноагента. Усков полагает, что мнение независимых СМИ услышала власть и, возможно, изменения в закон все же будут внесены.