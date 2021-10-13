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18:07, 13 октября 2021

Еврокомиссия обвинила корпорацию «Газпром» в недостаточных поставках газа в Европу

Российская газовая компания полностью выполняла свои долгосрочные обязательства, говорится в сообщении Еврокомиссии. Однако объемы поставляемого топлива оказались меньше ожидаемых, в том числе потому, что «Газпром» в преддверии отопительного сезона предложил либо слишком мало, либо вовсе не предложил дополнительных мощностей для ослабления давления на газовый рынок. А из-за того, что спрос на газ в последнее время постоянно растет, то и цены на этот вид топлива также повышаются. По словам комиссара по энергетике Кадри Симсон, сейчас это серьезная проблема для ЕС. В связи с этим предлагается оказать помощь, как там выразились, наиболее уязвимым потребителям. Среди краткосрочных мер поддержки упоминается частичное погашение долгов домохозяйств за электроэнергию, а также отсрочка платежей и снижение налогов.

В документе Еврокомиссии также отмечается, что сейчас регулятор ведет активный диалог с основными странами-производителями «голубого топлива», чтобы расширить торговлю природным газом. В итоге это должно привести к повышению ликвидности и гибкости международного рынка в этой области. Кроме того, поставки газа могут стать более конкурентоспособными. В Еврокомиссии уверены, что если не улучшить ситуацию с поставками газа, то она и дальше будет ухудшаться по мере приближения зимы.

Президент России Владимир Путин называет разговоры об использовании энергетики в качестве оружия политизированной болтовней. По словам Путина, Россия увеличивает поставки газа в Европу, в то время как другие страны, в том числе США, уменьшают.

Еврокомиссия обоснованно заявляет о недостаточных поставках российского газа в преддверии зимнего сезона. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. «Газпром» объявляет, что он высасывает газ из своих подземных хранилищ в Европе, вместо того чтобы заполнять эти хранилища в преддверии зимнего сезона. То есть фактически обещает недостаток газа в зимний сезон. При этом «Газпром» не отменял свое решение об отмене поставок по спотовым контрактам на весь четвертый квартал и на весь следующий год. «Газпром» еще раньше отказался поставлять дополнительные объемы газа через украинскую территорию, и это решение не отменял. Он никаких контрактов на дополнительные поставки газа не заключал через Украину. Это означает, что в принципе европейские подозрения в том, что Газпром ведет, мягко говоря, войну на истощение и лишает европейских потребителей тех запасов газа, которые мог бы поставить накануне зимнего сезона, представляются верными", — сказал он. Пока Москва и Брюссель обмениваются критическими заявлениями, энергетический кризис в Европе только усугубляется, отметил в интервью «Эха» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Западные эксперты полагают, что Москва стремится оказать давление на Евросоюз с тем, чтобы добиться пересмотра правил европейского газового рынка. По данным агентства Блумберг, Россия хочет заставить Европу отказаться от спотовых цен и перейти к долгосрочным газовым контрактам, которые одобрены Газпромом. Параллельно с этим, считают наблюдатели, Москва добивается скорейшей сертификации газопровода Северный поток-2 для увеличения поставок в Европу. Британская Индепендент отмечает, что весь мир сейчас следит за тем, что получило название “ трубопроводная дипломатия”. В энергетическом кризисе газ стал геостратегической разменной монетой. И в этой ситуации Владимир Путин видит возможность воспользоваться диспропорцией спроса и предложения и ее геополитической непредсказуемостью, пишет газета (перевод сайта Иносми). — Однако, обращает внимание автор статьи, газ как геополитическое оружие работает только в очень асимметричных отношениях, где у одной стороны есть явное преимущество. Так отношения ЕС и России почти никогда не складывались. И сегодня, считает эксперт издания, когда действует прочный общеевропейский режим энергетической политики, это стало очень сложно. Британский экономист Тимоти Эш, публикующий свою статью на украинском портале nv.ua, уверен, что тот факт, что Джо Байден направил своего представителя Викторию Нуланд в Москву говорит о серьезности европейского энергетического кризиса. Несмотря на заверения Путина о возможности увеличения поставок, он «так просто не снимет своей петли с шеи Европы. Он понимает, что находится сейчас на коне, вопрос лишь в том, чего конкретно он хочет. Предполагаю, — заключает автор издания, — что первое место в этом списке — Украина, а вслед за ней — признание законности аннексии Крыма, прекращение расширения НАТО на восток, возможно даже ограничения расширения ЕС, и снятие санкций. По сути — полная капитуляция Запада. Поэтому на Европу надвигается холодная и долгая зима». Герхард Шредер, председатель Совета директоров компании «Роснефть», на страницах немецкой Ханделсблатт, напротив, уверен, что “ Россия — не враг в газовой войне”. По его мнению, решающим фактором в создавшейся ситуации стала резко возросшая в последнее время экономическая активность и слишком долгое, из-за непривычно низких зимних температур, использование европейских газохранилищ. (материал подготовил Ринат Валиулин)


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