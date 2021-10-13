Еврокомиссия обоснованно заявляет о недостаточных поставках российского газа в преддверии зимнего сезона – эксперт

Еврокомиссия обоснованно заявляет о недостаточных поставках российского газа в преддверии зимнего сезона. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Газпром» объявляет, что он высасывает газ из своих подземных хранилищ в Европе, вместо того чтобы заполнять эти хранилища в преддверии зимнего сезона. То есть фактически обещает недостаток газа в зимний сезон. При этом «Газпром» не отменял свое решение об отмене поставок по спотовым контрактам на весь четвертый квартал и на весь следующий год. «Газпром» еще раньше отказался поставлять дополнительные объемы газа через украинскую территорию, и это решение не отменял. Он никаких контрактов на дополнительные поставки газа не заключал через Украину. Это означает, что в принципе европейские подозрения в том, что Газпром ведет, мягко говоря, войну на истощение и лишает европейских потребителей тех запасов газа, которые мог бы поставить накануне зимнего сезона, представляются верными", — сказал он.

Согласно заявлению Еврокомиссии, «Газпром» полностью выполняет свои долгосрочные контракты по поставкам в Европейский союз, но практически не поставляет дополнительные объемы газа. В распространенном в Брюсселе заявлении говорится, что повышение цен на электроэнергию в первую очередь связано с мировым спросом на газ, который стремительно растет по мере восстановления экономики.