В Белоруссии ввели уголовную ответственность для подписчиков телеграм-каналов, которые объявлены «экстремистскими». Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы. Соответствующее постановление правительство приняло накануне. Об этом сообщает телеграм-канал Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

В Белоруссии «экстремистскими» признаны более 100 телеграм-каналов, подавляющее большинство из них имеют политическую тематику. Их авторы критикуют деятельность Александра Лукашенко.

