Основатель проекта Gulagu.net Осечкин рассказал, что располагает еще одним архивом видео пыток в колониях

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал журналисту «Эха» Александру Плющеву, что располагает еще одним архивом видео пыток в колониях, который не меньше предыдущего в 40 гигабайтов. Владимир Осечкин отметил, что двум сотрудникам, которые изучали архив, понадобилась психологическая помощь. Поэтому они вышли из проекта Gulagu.net.