Основатель проекта Gulagu.net Осечкин рассказал, что располагает еще одним архивом видео пыток в колониях

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал журналисту «Эха» Александру Плющеву, что располагает еще одним архивом видео пыток в колониях, который не меньше предыдущего в 40 гигабайтов. Владимир Осечкин отметил, что двум сотрудникам, которые изучали архив, понадобилась психологическая помощь. Поэтому они вышли из проекта Gulagu.net.
2021-10-13T17:37:05+03:00
2021-10-13T17:37:05+03:00
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17:37, 13 октября 2021
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