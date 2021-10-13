Россию не пригласили на международную онлайн-встречу по киберпреступности

О том, сможет ли страна в дальнейшем поучаствовать в обсуждении ключевых проблем безопасности под эгидой США, расскажет Валерия Павлюк.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, Вашингтон действительно не стал звать Москву, но только на текущую дискуссию. Всего их будет шесть. Они будут проходить в течение двух дней, и вероятность участия в них России сохраняется, поскольку страны активно взаимодействуют друг с другом по вопросам кибербезопасности. Собеседник издания отметил, что до этого США поделились данными о конкретных киберпреступниках в России. Помимо этого, ранее на президентском саммите в Женеве Владимир Путин и Джо Байден обсудили кибератаки и те секторы инфраструктуры, которые не должны им подвергаться. Тогда Путин, ссылаясь на зарубежные источники, сказал, что больше всего кибератак в мире идет с территории США. С этим не согласны эксперты, которые отмечают, что многие группы киберпреступников действуют из России и Украины. При этом представителей Украины на онлайн-встречу пригласили. Всего в ней будут участвовать около 30 стран.

На форуме обсудят не только кибератаки, но и программы-вымогатели и то, как государства могут от них защититься.