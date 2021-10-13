Тверской суд Москвы рассматривает вопрос о мере пресечения ректору Шанинки Сергею Зуеву

Тверской суд Москвы рассматривает вопрос о мере пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук, известного как «Шанинка», Сергею Зуеву. Следствие просит его арестовать на два месяца. Ранее профессора допросили в качестве подозреваемого в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования. Вину он не признает. Зуева задержали в понедельник в рамках дела о мошенничестве экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Как стало сегодня известно, в основу этого дела легла экспертиза, сделанная в Российской академии образования. Ректором там является бывший министр Ольга Васильева.

Источник издания «Медуза» , близкий к следствию уверяет, что между Васильевой и Раковой во время работы обеих в Минпросвещения был острый конфликт, причины которого он раскрывать не стал. По данным источника, это могло послужить необъективному проведению экспертизы и помешать дальнейшему расследованию. После отставки Васильевой Ракова уволилась и перешла на работу в Сбербанк, где заняла пост вице-президента. Следствие подозревает её в мошенничестве в особо крупном размере. По их версии, она выступала за выделение средств из бюджета фонду, который на эти деньги заказал работы у знакомого подрядчика — Московской высшей школы социальных наук. Как утверждает сторона обвинения, деньги перечислили, а работы выполнены не были. По их данным, ущерб предварительно составил 50 миллионов рублей. Ракову арестовали на два месяца. В Российской академии образования пока никак не отреагировали на публикацию. Васильева от комментариев отказалась.

Издание «Медуза» признано российскими властями иностранным агентом.