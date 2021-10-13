Неизвестный устроил стрельбу около школы на Ленинском проспекте

Как рассказали местные жители, стрелок был мужчина в камуфляжной форме стрелял из автомата. Школьников не выпускали из здания. РЕН-ТВ, телеграм-каналы Mash и «112» уточняют, что это был молодой человек, которому примерно 17-18 лет. Позже в МВД сообщили о задержании молодого человека. В полиции утверждают, что ружье у него было страйкбольным.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас возле школы работают сотрудники ОМОН, рассказал источник ТАСС. Издание Readovka опубликовало видео, снятое возле школы на Ленинском проспекте. На нем видны силовики и полицейская машина.