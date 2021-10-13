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Эксклюзив Эха 17:03, 13 октября 2021

В Россию ввезут свыше тысячи тонн урановых отходов

Французская компания Orano заключила контракт с «Росатомом». Об этом сообщает Greenpeace, отмечая, что первые партии с ядерными отходами из Франции поступили в Санкт-Петербург в начале года, новые поставки запланированы в период с октября по декабрь.

Французское отделение Greenpeace провело акцию у штаб-квартиры Orano, требуя прекратить отправку в Россию отработанного урана.
Руководитель проектов энергетического отдела российского отделения Greenpeace Виктория Глущенко объяснила «Эху», что урановые отходы опасны тем, что не всё из них удастся переработать. Глущенко добавила, что это может привести к плачевным последствиям. «Не все переработается. Мы покупаем какой-то объем этого, так называемого, сырья, на фабрике в Северске происходит обогащение урана, в результате которого получается свежее ядерное топливо, которое мы либо отправляем обратно на экспорт, либо используем на своих российских ядерных реакторах. В результате этого процесса образуется огромное количество отхода, который по измерению радиационной активности может быть классифицирован как радиоактивные отходы. Все это будет размещаться и захораниваться на российской территории», — сказала она. В.Глущенко отметила, что соединение, которое предполагается для ввоза и переработки в России, становится токсичным при взаимодействии с атмосферой. «Там не чистый уран, а соединение, которое называется гексафторид урана. В результате взаимодействия этого соединения с влагой атмосферы образуется плавиковая кислота, которая является очень токсичной. Это летучее соединение, которое может привести к плачевным последствия. Этим и опасна эта операция по ввозу и переработке урановых хвостов у нас в стране», — заключила она.

Отметим, что российские законы запрещают ввозить в страну из-за рубежа ядерные отходы для хранения или захоронения (официально их ввоз был прекращен десять лет назад).


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